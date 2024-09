Fronteira com a Venezuela está dentro normalidade, afirma comandante do Exército brasileiro

O comandante do Exército, general Tomás Paiva, afirmou que a fronteira do Brasil com a Venezuela está "dentro da normalidade", mas que o governo brasileiro acompanha a situação. A declaração ocorre após a Justiça da Venezuela ter emitido um mandado de prisão contra o opositor Edmundo González na segunda-feira, 2.

"Com a fronteira, a gente está dentro da normalidade, está tranquilo. O número de pessoas, a gente tem acompanhado, é o mesmo número que tem entrado no Brasil em todos os momentos. Não houve nenhuma mudança", afirmou o comandante nesta manhã a jornalistas, em solenidade de posse do ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Mauro Campbell Marques no cargo de Corregedor Nacional de Justiça.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

González foi o candidato da oposição nas eleições de julho, que o chavismo diz ter vencido em meio a denúncias de fraude e da falta de reconhecimento da comunidade internacional. A Justiça da Venezuela atendeu pedido do Ministério Público.