Fritz vence Zverev e vai à sua 1ª semifinal de Grand Slam no US Open

O americano Taylor Fritz se classificou nesta terça-feira (3) para sua primeira semifinal de um torneio de Grand Slam ao vencer o alemão Alexander Zverev diante de seu público nas quartas de final do Aberto dos Estados Unidos.

O californiano, 12º colocado no ranking da ATP, acabou com as esperanças de Zverev (4º) de voltar a uma final em Nova York ao vencê-lo por 7-6 (7/2), 3-6, 6-4 e 7-6 (7/3) com o apoio dos mais de 20 mil torcedores presentes nas arquibancadas da quadra central de Nova York.

Fritz poderá enfrentar o compatriota Frances Tiafoe nas semifinais se vencer o búlgaro Grigor Dimitrov ainda nesta terça-feira, garantindo um finalista masculino americano pela primeira vez desde 2006.