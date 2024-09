Empresa de reconhecimento facial Clearview é multada na Holanda

As autoridades regulatórias da Holanda anunciaram nesta terça-feira a imposição de uma multa de 30,5 milhões de euros (189 milhões de reais) à empresa americana de reconhecimento facial Clearview AI, por criar uma base de dados ilegal com bilhões de fotografias.

A autoridade nacional de proteção de dados (AP) anunciou a multa de € 30,5 milhões e ordenou o fim da violação.

Também proibiu o uso do Clearview na Holanda e alertou as empresas que trabalham com o programa que correm o risco de sofrer as "multas consequentes".

"O reconhecimento facial é uma tecnologia muito invasiva, que não pode ser aplicada em qualquer pessoa do mundo", declarou o presidente da autoridade, Aleid Wolfsen.