Emma Navarro vence Paula Badosa e vai à semifinal do US Open

A americana dominou e venceu o primeiro set sem dificuldades, mas viu como Badosa reagiu no segundo, quando a espanhola chegou a abrir 5-1 com duas quebras e teve por duas vezes o saque na mão para fechar a parcial e empatar o duelo.

A tenista americana Emma Navarro, número 12 do mundo, se classificou para a semifinal do US Open ao derrotar a espanhola Paula Badosa (N.29) nesta terça-feira (3).

"Quis me manter forte para pelo menos ditar o ritmo do terceiro set, mas quando cheguei a 5-2 tive a sensação de que venceria no segundo", afirmou Navarro, que havia perdido seu único duelo contra Badosa este ano, em maio, no WTA 1000 de Roma.

Aos 23 anos, a americana começa a despontar no circuito. No último domingo, ela protagonizou a grande surpresa do US Open até aqui, eliminando nas oitavas sua compatriota Coco Gauff, campeã do torneio no ano passado.

Nesta terça-feira, com os 20 mil espectadores no Arthur Ashe Stadium a seu favor, Navarro interrompeu o sonho de Badosa de ser campeã em Nova York, cidade onde também nasceu, quando seus pais trabalhavam no mundo da moda.

A espanhola, que já foi número 2 do mundo, se recuperou de uma grave lesão nas costas e vem em ascensão desde que voltou a competir, em maio, quando reapareceu no circuito como 140ª no ranking da WTA.