Embaixada americana em Honduras nega fechamento após fim do tratado de extradição

Há seis dias, a presidente de esquerda pôs fim ao tratado que permitia a prisão de poderosos traficantes de droga, afirmando que a medida visa evitar que Washington o utilizasse contra soldados que lhe eram leais e facilitasse uma tentativa de golpe de Estado.

A oposição alegou, por sua vez, que o governo cancelou o tratado para se proteger.

No sábado, um cunhado e um sobrinho da presidente renunciaram: o secretário do Congresso, o deputado Carlos Zelaya, após admitir ao Ministério Público que se reuniu com traficantes de drogas em 2013, e seu filho, o ministro da Defesa, José Manuel Zelaya.