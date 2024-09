Diante de possível investigação, Nvidia diz que joga limpo no mercado de chips para IA

"A Nvidia ganha por seus méritos, como refletem os resultados de nossas comparações de desempenho e de valor para os clientes, que podem escolher a solução que mais lhes convém", afirmou um porta-voz da companhia, sediada no Vale do Silício, em resposta a uma pergunta da AFP.

As maiores empresas globais do setor tecnológico investiram dezenas de bilhões de dólares nos poderosos semicondutores e softwares de IA da Nvidia para lançar suas próprias ferramentas no estilo do ChatGPT.

Microsoft, Google, Meta, Tesla e Amazon dependem dos chips da Nvidia, com capacidades de cálculo extraordinárias, para treinar seus modelos de IA generativa e executar as pesadas cargas de trabalho computacional necessárias para implementá-los.

A Nvidia afirmou na semana passada que suas vendas atingiram um valor superior ao esperado no último trimestre, 30 bilhões de dólares (cerca de 170 bilhões de reais), embora seu crescimento esteja se moderando.