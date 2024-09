Dez migrantes morrem em naufrágio entre França e Reino Unido

O naufrágio ocorreu perto da cidade francesa de Boulogne-sur-Mer. Um navio fretado pelo Estado avistou a embarcação em dificuldades com mais de 60 pessoas a bordo, disse à AFP o tenente Étienne Baggio.

Embarcações militares, pesqueiras e helicópteros dos bombeiros e da Marinha, entre outros, foram mobilizados, disse Baggio.

As travessias de migrantes em barcos precários são frequentes nesta época do ano, final do verão na Europa. Seu objetivo é chegar ao Reino Unido, mas muitas vezes não conseguem.

Até este naufrágio, o mais mortal de 2024, 25 pessoas já perderam a vida desde o início do ano, superando em muito as 12 mortes de 2023.