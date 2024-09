'Dançar com alguém é ideal' para gravar cenas de sexo, diz ator Daniel Craig

Dançar com um ator é "a forma ideal de quebrar o gelo" na gravação de cenas de sexo, declarou nesta terça-feira (3) o ator Daniel Craig, protagonista do novo filme de Luca Guadagnino, "Queer", que contém cenas explícitas de um casal homossexual.

Apresentado nesta terça na competição do Festival de Veneza, a produção é baseada no conto homônimo do escritor americano William S. Burroughs (1914-1997), sobre a paixão entre dois expatriados dos Estados Unidos no México na década de 1950.

Daniel Craig, que acaba de encerrar seu período como James Bond após quase 15 anos, interpreta um americano rico que mora sozinho na Cidade do México, um alcoólatra e viciado em heroína, que procura avidamente por homens em bares.