Comitê pede avaliação independente do 'grave' estado de saúde de ex-vice-presidente do Equador

Um comitê que advoga pela libertação do ex-vice-presidente do Equador, Jorge Glas, pediu nesta terça-feira (3) que um grupo médico independente avalie a saúde do político na prisão, pois considera que seu estado piorou e há risco de uma nova tentativa de suicídio.

"Solicitamos à Cruz Vermelha Internacional, aos Médicos Sem Fronteiras, à Comissão Interamericana de Direitos Humanos e ao Sistema das Nações Unidas que unam seus esforços para formar uma missão médica que visite Jorge Glas, verifique os diagnósticos aqui revelados e indique os procedimentos mais eficazes para superar seu estado atual", disse à imprensa Sacha Llorenti, coordenador do Comitê Internacional pela Libertação de Jorge Glas.

De acordo com esta organização, o ex-vice-presidente sofre de espondilite anquilosante, hipertensão arterial, fibromialgia, gastrite crônica e depressão, condições que "requerem manejo terapêutico especializado".