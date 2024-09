Com menos público mas a mesma paixão, espírito paralímpico segue vivo em Paris

Com menos público nas arquibancadas e sem aglomerações nas sedes dos Jogos Paralímpicos de Paris-2024, o espírito olímpico segue vivo graças à dedicação dos participantes e a magia imutável de alguns dos locais emblemáticos do evento. Um deles, o Estádio da Torre Eiffel, continua sendo o mais animado, após trocar o vôlei de praia pelo futebol de 5 adaptado. A areia deu lugar a um tapete turquesa onde os atletas cegos surpreendem o público. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora "É exatamente o mesmo ambiente" dos Jogos, diz o francês Louis, de 25 anos, após a partida entre China e Turquia (2 a 0), na segunda-feira (2).

"É extraordinário e ao mesmo tempo permite que você descubra um esporte", completou seu amigo Benoît, de 31 anos. Apesar do silêncio exigido para que os jogadores possam ouvir as instruções do goleiro e os sinos da bola, o público aproveita cada pausa para torcer, cantar e fazer olas. "A ola silenciosa foi magnífica", diz Roman Palu, uma francesa que veio acompanhada de uma amiga.

- Fotos na estátua dos Agitos - Mas as imagens aos pés da Torre Eiffel, local muito elogiado desde julho, não se repetem em todas as sedes, como é o caso da Arena Paris Sul, no portão de Versalhes. Esta instalação é sede de dois dos esportes específicos dos Jogos Paralímpicos e sem equivalente nas Olimpíadas: o goalball e a bocha.

"Há um pouco menos gente, talvez devido a volta às aulas", diz Aurelién Coudert, de 26 anos, que foi ao local com um dos passes 'Discovery', que permite assistir a vários eventos no mesmo dia por apenas 24 euros (US$ 26,50 ou R$ 149,34 na cotação atual). "Na entrega de medalhas da bocha as arquibancadas estavam meio cheias", detalha o jovem. Nesta sede, as revistas de segurança e a circulação entre os prédios eram fluidas, com poucas aglomerações ou filas de espera na loja oficial, nos pontos de alimentação ou em frente à estátua dos Agitos, símbolo dos Jogos Paralímpicos e o local preferido para fotos em grupo.

Mas para quem vem de fora e sem fazer comparações com os Jogos Olímpicos, a experiência ainda parece positiva. - "Ambiente olímpico" - "Nota-se o ambiente olímpico e os atletas paralímpicos são muito vistos nas ruas, e isso ajuda a divulgar", diz a espanhola Gemma León, de 58 anos, para quem o clima nos eventos está sendo "impressionante".