Cargueiro francês a vela realiza sua primeira travessia transatlântica

O transporte marítimo de mercadorias em embarcações movidas a vento, algo que era comum nos oceanos no passado, pode se tornar uma nova realidade na luta contra as mudanças climáticas.

Pelo menos é o que espera uma empresa francesa, dona do "Anemos", o maior cargueiro a vela do mundo, que nesta terça-feira (3) completou sua travessia transatlântica inaugural de 18 dias entre o porto francês de Le Havre e Newark, em Nova Jersey, nos Estados Unidos, com 1.000 toneladas de carga a bordo.

Guillaume Le Grand, diretor executivo da operadora TOWT, proprietária do veleiro mercante de 81 metros de comprimento e 68 de altura, espera que esta seja a primeira de muitas.