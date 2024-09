Botafogo anuncia contratação do lateral-esquerdo Alex Telles

O Botafogo anunciou nesta terça-feira (3) a contratação do lateral Alex Telles, que retorna ao Brasil após uma década no futebol europeu e asiático.

"O Botafogo firmou a transferência em definitivo do lateral-esquerdo Alex Telles até o final de 2026", informou o 'Glorioso' em comunicado.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Depois de disputar a Copa do Mundo de 2022 pela seleção brasileira no Catar, onde o Brasil foi eliminado nas quartas de final pela Croácia, o jogador vai se juntar ao atual líder do Campeonato Brasileiro após rescindir contrato na segunda-feira com o Al-Nassr da Arábia Saudita (2023-24), de Cristiano Ronaldo.