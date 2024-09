Ausência de Messi não diminui 'categoria' da Argentina, diz técnico do Chile

O técnico do Chile, Ricardo Gareca, afirmou nesta terça-feira (3) que, apesar da ausência do craque Lionel Messi na partida das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 contra sua seleção, a Argentina continua forte.

"Vejo a Argentina bem. Prefiro que Messi não esteja, mas isso não invalida a categoria nem todos os recursos que a seleção argentina tem", disse Gareca na coletiva de imprensa antes do duelo contra a 'Albiceleste', na próxima quinta-feira, em Buenos Aires.

"A Argentina não contou com Messi e Di María e eles fizeram os jogos com grande desempenho", acrescentou o técnico argentino da 'Roja'.