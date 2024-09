Ao menos 41 mortos em ataque russo à cidade ucraniana de Poltava, anuncia Zelensky

"Um dos prédios do instituto de comunicações ficou parcialmente destruído. Várias pessoas ficaram entre os escombros", declarou o presidente no Telegram.

Pelo menos 41 pessoas morreram e 180 ficaram feridas em um ataque russo com mísseis que atingiu um instituto militar na cidade de Poltava, no centro da Ucrânia, anunciou nesta terça-feira o presidente Volodimir Zelensky.

Blogueiros militares ucranianos afirmaram que os mísseis tinham como alvo uma cerimônia militar oficial, realizada ao ar livre.

A deputada Mariana Bezugla, membro da Comissão de Defesa do Parlamento Ucraniano, lamentou no Telegram que nenhum oficial de alta patente tenha sido punido por colocar tropas em risco em incidentes semelhantes no passado. "As tragédias se repetem. Até quando?"

O presidente ucraniano disse que determinou uma "investigação completa e rápida" sobre as circunstâncias do ataque russo.