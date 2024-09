Zheng derrota Vekic em partida que terminou de madrugada e avança às quartas de final do US Open

Em uma reedição da final dos Jogos Olímpicos de Paris, a tenista chinesa Zheng Qinwen derrotou novamente a croata Donna Vekic nas oitavas de final do Aberto dos Estados Unidos, na partida do torneio feminino que terminou mais tarde na história do torneio.

Zheng, número sete do ranking WTA, superou Vekic (24º) com parciais de 7-6 (7/2), 4-6 e 6-2, um jogo que acabou às 2H15 desta segunda-feira em Nova York (3h15 de Brasília).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O horário superou o recorde anterior, que havia sido registrado em 2021 com a partida entre Maria Sakkari e Bianca Andreescu, também pelas oitavas de final, que terminou às 02H13.