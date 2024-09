Zelenski demite chefe da Força Aérea após perda de caça F-16 doado pelo Ocidente

Saída de comandante é associada a destruição de aeronave militar que havia sido entregue recentemente à Ucrânia. Piloto morreu em acidente, cujas causas ainda estão sob investigação.O presidente ucraniano Volodimir Zelenski demitiu nesta sexta-feira (30/08) o chefe da Força Aérea um dia após Kiev anunciar a perda de um caça F-16 de fabricação americana, caído enquanto repelia um ataque de mísseis russos. O piloto da aeronave morreu no acidente. Mikola Oleshchuk será temporariamente substituído pelo tenente-general Anatoliy Kryvonozhka. Zelenski não detalhou os motivos para a destituição, limitando-se a dizer que a decisão fora tomada para "reforçar" a liderança militar da Ucrânia, e mencionando a necessidade de "proteger" a vida dos que defendem o país. Embora ainda não haja uma explicação oficial para o acidente, o Exército ucraniano afirma que o caça caiu enquanto se aproximava de um alvo russo. O caso também estaria sendo investigado pelos Estados Unidos. Uma deputada ucraniana chegou a afirmar que o acidente fora causado por fogo amigo. Uma fonte da Defesa americana disse à agência de notícias Reuters que o acidente não parecia ter sido causado por fogo russo, mas que as causas ainda estavam sob investigação e que hipóteses como erro do piloto ou falha mecânica ainda não foram descartadas. O acidente vem em um momento em que a Rússia continua a avançar pelo leste ucraniano, mesmo enquanto as tropas de Kiev mantém sua incursão na região russa de Kursk. Caça é item militar altamente desejado por Kiev A chegada dos primeiros caças F-16 no último dia 4 de agosto foi um marco para a Ucrânia em sua defesa contra a invasão russa. Desde o início da invasão russa, em fevereiro de 2022, a Ucrânia implorava a seus parceiros ocidentais pela aeronave – há muito tempo no topo da extensa lista de equipamentos militares que Kiev buscava. A chegada das aeronaves, doadas por países europeus, acabou demorando devido à necessidade de treinar os pilotos e os militares em solo para operar os caças multimilionários. A força aérea ucraniana há muito tempo conta com uma frota de jatos MIG-29 e Sukhoi da era soviética, que vêm sofrendo cada vez mais pressão após mais de dois anos de missões de combate. A quantidade exata de caças entregues à Ucrânia é mantida em segredo. ra (AFP, Reuters, EFE, ots)