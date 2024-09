Um candidato de extrema direita assumirá vice-presidência econômica da UE, diz imprensa

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, confiará a vice-presidência econômica do braço executivo da União Europeia ao candidato de extrema direita proposto pela primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, revelou nesta terça-feira (3, noite de segunda em Brasília) o jornal alemão Die Welt.

O jornal, que cita diplomatas europeus e fontes informadas dentro da Comissão, afirma que Raffaele Fitto, atual ministro dos Assuntos Europeus do governo italiano, será o primeiro membro de um partido de extrema direita a alcançar uma vice-presidência nesse órgão.

Ex-eurodeputado que copresidiu um dos dois grupos de formações de extrema direita no Parlamento Europeu, Fitto é um aliado fiel de Meloni desde que se uniu ao seu partido, Irmãos da Itália, após ter sido uma figura em ascensão no Forza Italia, o partido conservador do ex-primeiro-ministro Silvio Berlusconi.