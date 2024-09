Swiatek vence Samsonova e volta às quartas do US Open

No primeiro jogo da sessão noturna, a polonesa bateu Samsonova (N.16) por 2 sets a 1, com parciais de 6-4 e 6-1, em uma hora e 30 minutos na quadra central de Flushing Meadows.

A tenista polonesa Iga Swiatek, número 1 do mundo, venceu a russa Ludimila Samsonova nesta segunda-feira (2) e avançou pela segunda vez às quartas de final do US Open.

A russa, que tentava chegar pela primeira vez a uma fase de quartas de final de Grand Slam, fez jogo duro no primeiro set, até que a número 1 do mundo, com precisão cirúrgica, quebrou no último game para fechar a parcial.

Samsonova não se recuperou do baque e no segundo set não resistiu ao implacável ritmo e concentração de Swiatek.

"No início acho que estávamos jogando ao estilo dos homens, só mantendo os serviços", explicou depois Swiatek. "Mas eu sabia que teria mais chances se pressionasse e fico feliz por ter conseguido fechar primeiro set".