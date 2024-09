Suécia recomenda manter crianças menores de dois anos longe das telas

As crianças com menos de dois anos não devem ter acesso a telas, afirmaram nesta segunda-feira (2) as autoridades suecas, ao publicar novas recomendações sobre esta questão.

Segundo a Agência de Saúde Pública, crianças menores de dois anos devem ser mantidas afastadas de todas as telas. Entre dois e cinco anos, os menores devem passar no máximo uma hora por dia em frente às telas; e entre uma e duas horas por dia quando têm entre 6 e 12 anos.

Em relação aos adolescentes entre os 13 e os 18 anos, a agência recomenda, em comunicado, que passem no máximo duas ou três horas por dia em frente às telas.