Série 'El Portal' retrata exploração sexual de migrantes no México

Brenda se perguntava quem seria a próxima vítima após uma série de assassinatos de migrantes recrutadas por uma rede de exploração sexual no México. Seu depoimento e o de outras mulheres fazem parte de um documentário que estreia nesta semana na plataforma Netflix.

De nacionalidade argentina, Brenda é uma das centenas de mulheres que chegaram ao México nos últimos anos, especialmente da América do Sul, atraídas por falsas ofertas de emprego como modelos e sem documentos de residência.

Mas, uma vez em território mexicano, elas acabavam escravizadas por uma quadrilha que confiscava seus passaportes e oferecia seus serviços como "scorts" ou acompanhantes na Cidade do México, através do site Zona Divas, de acordo com os depoimentos coletados para a série documental "El Portal".