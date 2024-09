Rússia diz ter sofrido ataque ucraniano "maciço" de drones

Russos dizem ter derrubado 158 drones em 15 regiões, incluindo Moscou, poucos dias após forças russas lançarem grande ataque contra a infraestrutura energética da Ucrânia. Usina e refinaria teriam sido atingidas.A Rússia afirmou neste domingo (01/09) ter frustrado um ataque ucraniano "maciço", ao derrubar 158 drones que sobrevoaram 15 regiões de seu território, incluindo Moscou, poucos dias depois de as forças russas lançarem um grande ataque contra a infraestrutura energética da Ucrânia. Uma usina de energia movida a carvão perto de Moscou teria sido atingida, assim como uma refinaria de petróleo dentro dos limites da cidade. Também foram relatados ataques a uma usina de energia na região de Tver, cerca de 100 quilômetros a nordeste da capital. O prefeito de Moscou, Sergei Sobyanin, disse que vários drones tinham como alvo uma refinaria de Moscou e causaram um incêndio em uma "sala técnica separada" na instalação. A agência de notícias estatal Tass citou posteriormente serviços de emergência dizendo que o incêndio havia sido controlado. A restrições temporárias impostas aos aeroportos de Vnukovo, Domodedovo e Zhukovsky, em Moscou, foram suspensas na manhã de domingo, conforme informou o órgão de vigilância da aviação Rosaviatsia. A guerra de dois anos e meio está em um momento crítico, com a Rússia pressionando uma ofensiva no leste da Ucrânia, enquanto tenta expulsar as forças ucranianas que romperam sua fronteira ocidental, em uma incursão surpresa em 6 de agosto. Ataques contra infraestrutura energética ucraniana Na semana passada, a Rússia bombardeou a Ucrânia com seus ataques aéreos mais pesados da guerra, atingindo instalações de energia em todo o país. A Ucrânia, com sua indústria doméstica de drones crescendo rapidamente, tem intensificado seus próprios ataques à infraestruturas russas de energia, militar e de transporte. Ao mesmo tempo, pressiona os Estados Unidos para obter permissão para usar armas mais potentes fornecidas pelo Ocidente para causar mais danos dentro da Rússia e prejudicar a capacidade de Moscou de continuar seus ataques contra a Ucrânia, que invadiu em fevereiro de 2022. Os altos funcionários do presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, estiveram em Washington na semana passada, apelando aos Estados Unidos para o que Zelenski chamou de "capacidades para proteger verdadeira e totalmente" o país. Grandes estrondos A refinaria que foi atingida no sudeste da capital russa é de propriedade da Gazprom Neft, o braço petrolífero da gigante russa do gás Gazprom. A Gazprom Neft não quis comentar. O canal de notícias Baza Telegram, que é próximo aos serviços de segurança da Rússia, disse que foram ouvidas fortes explosões perto da usina de Konakovo, na região de Tver. O governador de Tver, Igor Rudenya, disse que houve um incêndio na cidade de Konakovo, mas que o fornecimento de eletricidade e de gás não foram interrompidos. Ele não disse o que estava em chamas. A Ucrânia também tentou atacar a usina elétrica de Kashira, na região de Moscou, com três drones, disse no Telegram Mikhail Shuvalov, chefe do distrito da cidade de Kashira Não houve incêndio, danos ou vítimas como resultado do ataque, segundo ele. md (Reuters, AFP, AP)