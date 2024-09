Putin diz que ofensiva na fronteira da Ucrânia não impedirá avanço russo

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, comemorou nesta segunda-feira (2) a aceleração do avanço de seu Exército no leste da Ucrânia, prova, segundo ele, de que a ofensiva ucraniana na região russa de Kursk, lançada no início de agosto, está fadada ao fracasso.

Durante um encontro com estudantes na Sibéria, ressaltou que a Ucrânia "não alcançou a principal tarefa que se propôs: parar a ofensiva [russa] no Donbass".

As autoridades de Kiev afirmam que a operação buscava, entre outras finalidades, forçar a Rússia a redistribuir suas forças envolvidas na ofensiva no leste da Ucrânia e a enviar soldados para Kursk.

"Há tempos não tínhamos um ritmo assim na ofensiva no Donbass", declarou o presidente russo horas antes de chegar à Mongólia, sua primeira viagem a um país membro do Tribunal Penal Internacional (TPI) desde a emissão de sua ordem de prisão acusado de crimes de guerra.

Um objetivo que não parecem ter alcançado, visto que o Exército russo acelerou seu avanço no leste ucraniano e anunciou quase diariamente a captura de novas cidades. Segundo dados fornecidos pelo Instituto para Estudos de Guerra (ISW, na sigla em inglês) e analisados pela AFP nesta segunda-feira, as tropas russas avançaram 477 km2 sobre a Ucrânia em agosto, o maior aumento mensal desde outubro de 2022.

O Exército ucraniano avançou, por sua vez, entre 1.150 e 1.300 km² na região de Kursk, embora tenha estagnado gradualmente.

- Às portas de Pokrovsk -

Durante a noite, horas antes do início do ano letivo, as Forças russas lançaram um ataque à Ucrânia com 35 mísseis e 23 drones na Ucrânia, nos quais foram abatidos 22 mísseis e 20 drones.