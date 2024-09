Primeira Turma do STF confirma suspensão da rede social X

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) confirmou, nesta segunda-feira (2), a decisão do ministro Alexandre de Moraes de suspender a rede social X, ao alegar descumprimentos judiciais da plataforma de propriedade do bilionário Elon Musk.

O acesso ao X, antigo Twitter, deixou de ficar disponível em seu site e no aplicativo desde a madrugada de sábado, horas após o bloqueio determinado por Moraes.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O ministro do Supremo trava um embate com Musk há meses, que tem como pano de fundo os limites da liberdade de expressão.