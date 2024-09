Oposição de Honduras acusa governo de eliminar extradições aos EUA para se proteger

O principal partido da oposição em Honduras acusou, nesta segunda-feira (2), o governo de esquerda de eliminar o tratado de extradição com os Estados Unidos para se proteger das acusações de tráfico de drogas.

A presidente hondurenha, Xiomara Castro, cancelou na semana passada o tratado que permitia a prisão de poderosos traficantes de drogas, dizendo que o fez para evitar que Washington o usasse contra militares leais a ela e facilitasse uma tentativa de golpe.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

"A denúncia do tratado de extradição por parte do governo [...] é para proteger as pessoas ligadas ao poder" acusadas de tráfico de drogas, afirmou em comunicado o Partido Nacional (PN), de direita.