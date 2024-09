Nadador bielorrusso Ihar Boki conquista seu 20º ouro paralímpico nos Jogos de Paris

O nadador bielorrusso Ihar Boki, atleta masculino com mais títulos na história dos Jogos Paralímpicos, conquistou sua 20ª medalha de ouro, a quarta em Paris, ao vencer a prova dos 50 metros estilo livre na categoria S13 nesta segunda-feira (2).

Boki compete na categoria S13, para atletas com deficiência visual leve.

Depois de vencer os 100m borboleta, os 100m costas e os 400m livre, desta vez ele se impôs nos 50m livre marcando o tempo de 23s65, com 12 centésimos de vantagem sobre Illia Yaremenko (prata) e 20 centésimos à frente de Oleksii Virshenko (bronze), ambos ucranianos.

Boki participou pela primeira vez dos Jogos em Londres-2012. Desde então, praticamente só subiu no degrau mais alto do pódio, com apenas uma medalha de prata e outra de bronze além dos seus 20 títulos.

Na Arena La Défense de Paris, a bandeira de Belarus não foi hasteada e o hino paralímpico foi executado nas cerimônias de premiação em que Boki recebeu suas medalhas, devido às sanções internacionais impostas à Rússia e seus aliados desde o início da guerra na Ucrânia.

