Medvedev atropela português Nuno Borges e vai às quartas do US Open

O tenista russo Daniil Medvedev, número 5 do mundo, atropelou o português Nuno Borges (N.34) nesta segunda-feira (2) e se classificou para as quartas de final do US Open, fase em que poderá ter pela frente o líder do ranking da ATP, o italiano Jannik Sinner.

Medvedev fechou o jogo em 3 sets a 0, com parciais de 6-0, 6-1 e 6-3, em uma hora e 51 minutos na quadra central de Flushing Meadows (Nova York).

O russo, presente nas quartas de final pela quinta vez desde 2019, é o único ex-campeão do torneio que segue vivo na disputa, depois das surpreendentes eliminações precoces de Novak Djokovic e Carlos Alcaraz.