Karolina Muchova vence Jasmine Paolini e vai às quartas do US Open

A tenista tcheca Karolina Muchova se classificou para as quartas de final do US Open ao derrotar nesta segunda-feira (2) a italiana Jasmine Paolini, vice-campeã de Roland Garros e Wimbledon este ano. Muchova fechou o jogo em 2 sets a 0, com um duplo 6-3, em uma hora e oito minutos na quadra Louis Armstrong. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Depois de nove meses se recuperando de uma lesão no punho, a tcheca volta a mostrar seu talento extraordinário no Grand Slam americano.

Muchova, atualmente número 52 no ranking da WTA, deu uma aula de tênis para eliminar Paolini (N.5) no primeiro jogo do dia em Flushing Meadows (Nova York). "Eu estava um pouco nervosa no início, tinha um pouco de vento e ela é uma jogadora incrível, mas estou feliz porque deu certo para mim mais uma vez", declarou após a vitória. O duelo entre Muchova e Paolini era um dos mais aguardados das oitavas de final do US Open. No entanto, a tcheca de 28 anos foi amplamente superior.

Paolini, tenista revelação da temporada, teve dificuldades no saque e não conseguiu responder à avalanche de golpes certeiros que vinham do outro lado da rede. Muchova passou por cirurgia no punho direito em fevereiro e só pôde voltar a jogar no final de junho, o que a impediu de tentar a voltar à final de Roland Garros, depois do vice-campeonato no ano passado. "Naquele momento não sabia o que iria acontecer. Foi a minha pior lesão e a mais longa, mas amo este esporte e aqui estou eu outra vez", disse a jogadora tcheca, que em 2023 foi eliminada por Coco Gauff na semifinal do US Open.