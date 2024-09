Harris e Biden cortejam juntos estado-chave da Pensilvânia em ato com sindicatos

Andrew CABALLERO-REYNOLDS, with Daniel STUBLEN in Washington

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e a vice-presidente Kamala Harris participaram juntos nesta segunda-feira (2) de um ato de campanha com sindicalistas no estado da Pensilvânia, em uma demonstração pública de unidade após ela substituí-lo como candidata democrata e reavivar as esperanças eleitorais do partido.

Por ocasião do Dia do Trabalho, a dupla se reuniu com membros de sindicatos na Pensilvânia, um estado-chave na disputa, da qual Biden se retirou no final de julho.

"Avançamos muito, Kamala e eu vamos construir sobre esse avanço, e ela vai construir sobre isso", disse Biden diante de trabalhadores do setor elétrico na cidade de Pittsburgh, onde não poupou declarações de apoio à candidata de seu partido.