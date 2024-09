Governo britânico revisará sistema de 'preços dinâmicos' de ingressos após indignação de fãs do Oasis

A banda britânica Oasis anunciou o seu retorno aos palcos na semana passada, após os irmãos Liam e Noel Gallagher apaziguarem suas diferenças, com uma série de apresentações no Reino Unido e na Irlanda em 2025.

O grupo se separou há 15 anos, após uma briga entre os irmãos antes de um show em Paris em 2009.

No sábado, após aguardarem por horas nas plataformas de venda de ingressos, principalmente no site da Ticketmaster UK, muitos fãs descobriram que as entradas estavam sendo vendidas por um valor muito mais elevado do que o anunciado anteriormente.