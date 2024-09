Governo britânico anuncia suspensão parcial das exportações de armas para Israel

O governo trabalhista britânico anunciou, nesta segunda-feira (2), que suspenderá 30 das 350 licenças de exportação de armas para Israel, com base no "risco claro" de que possam ser usadas em violação do direito humanitário internacional.

O ministro das Relações Exteriores britânico, David Lammy, disse ao Parlamento que "em certas exportações de armas para Israel, há um risco claro de que sejam usadas para cometer ou facilitar uma violação grave do direito humanitário internacional" em Gaza.

Lammy explicou que a proibição parcial afetará itens "que poderiam ser usados no atual conflito em Gaza", incluindo aviões de combate, helicópteros e drones.