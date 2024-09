França julga homem por drogar esposa para que desconhecidos a estuprassem

Do outro lado, estão 51 homens, com idades entre 26 e 74 anos, incluindo seu ex-marido Dominique P., que pode pegar até 20 anos de prisão. Dezoito deles estão em prisão preventiva.

A vítima Gisèle P., de 72 anos, chegou ao tribunal com seus advogados e os três filhos para o julgamento que seguirá até 20 de dezembro.

O julgamento de um homem acusado de drogar a mulher por 10 anos para que estranhos a estuprassem começou nesta segunda-feira (2) em Avignon no sul da França, com mais de 50 réus.

A maioria esteve apenas uma vez na casa do réu principal na cidade de Mazan, no sul da França.

"Não existe um perfil típico de um estuprador. O estuprador é um tipo qualquer", disse à AFP Véronique Le Goaziou, pesquisadora do Laboratoire Méditerranéen de Sociologie, especializada em violência sexual.

Muitos afirmam que acreditavam estar participando das fantasias do casal. Segundo o marido, "todos sabiam" que sua esposa estava drogada sem o seu consentimento.

Dez deles estiveram até seis vezes no local. O marido da vítima não pedia dinheiro em troca. Os acusados não sofrem patologias psicológicas significativas, embora tenham um sentimento de "onipotência" sobre o corpo feminino, segundo especialistas.

Os investigadores identificaram 92 estupros desde 2011, quando o casal vivia na região de Paris, mas principalmente a partir de 2013, ao se mudarem para Mazan, até 2020.

O ex-funcionário da empresa de energia elétrica EDF administrava um ansiolítico forte à esposa e determinava que os homens, contatados no site de encontros coco.fr - já desativado - não a acordassem.

Também os orientava a não usar perfume ou tabaco, aquecer as mãos com água quente e tirar a roupa na cozinha, para evitar que fossem esquecidas no quarto.