EUA e UE anunciam resgate de petroleiro em chamas na costa do Iêmen

Estados Unidos e União Europeia (UE) anunciaram nesta segunda-feira (2) uma missão de resgate de um petroleiro em chamas há duas semanas na costa do Iêmen, depois que o navio foi atacado por rebeldes huthis do país árabe.

Aliados do Irã, os rebeldes anunciaram no mês passado que detonaram cargas explosivas no navio de bandeira grega "Sounion", que transportava 150 mil toneladas de petróleo bruto.

O comando militar dos Estados Unidos para o Oriente Médio (Centcom) informou na rede social X que está em andamento o resgate do navio em chamas, que representa uma ameaça de "catástrofe ambiental grave".