EUA anuncia que apreendeu um avião do presidente venezuelano Maduro

O portal de rastreamento de aeronaves Flight Radar 24 mostrou que o avião, um jato particular Dassault Falcon 900EX, voou de Santo Domingo para Fort Lauderdale na manhã desta segunda-feira.

Os Estados Unidos anunciaram, nesta segunda-feira (2), que apreenderam um avião pertencente ao presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, que se encontrava na República Dominicana e foi transferido para a Flórida, alegando que violava as sanções americanas.

"Maduro e os seus representantes manipularam os resultados das eleições presidenciais de 28 de julho, alegaram falsamente vitória e promoveram uma repressão generalizada para manter o poder pela força", disse um porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos EUA.

A Venezuela está imersa em uma grave crise política desde as eleições de 28 de julho, das quais Maduro foi proclamado vencedor para um terceiro mandato de seis anos. A oposição afirma que venceu de forma esmagadora e que tem os registros da votação para provar.

A apreensão do avião "é um passo importante para garantir que Maduro continue sentindo as consequências do seu desgoverno na Venezuela", acrescentou.

Os Estados Unidos, a União Europeia e vários países latino-americanos recusaram-se a reconhecer Maduro como vencedor sem primeiro ver detalhadamente os resultados da votação.

A violência ocorrida no contexto dos protestos pós-eleições deixou 27 mortos e pelo menos 192 feridos.