China recebe governantes da África para reunião de cúpula de cinco dias

A China recebe a partir desta segunda-feira (2) líderes de toda a África para uma reunião de cúpula de cinco dias que pretende reforçar as relações do país com o continente, onde o financiamento de Pequim possibilitou muitas obras de infraestruturas.

Dezenas de governantes e delegações participarão até sexta-feira do Fórum de Cooperação China-África.

Nas últimas duas décadas, a China enviou centenas de milhares de trabalhadores e engenheiros para a África, onde trabalharam em grandes projetos de infraestrutura. Pequim obteve acesso privilegiado aos recursos naturais do continente, incluindo cobre, ouro e lítio.