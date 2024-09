Biden diz que Netanyahu não está fazendo o bastante para acordo de libertação de reféns

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse nesta segunda-feira (2) que o presidente de Israel, Benjamin Netanyahu não está fazendo "o bastante" para alcançar um acordo de libertação de reféns e de cessar-fogo com o Hamas. A fala do presidente americano acontece dois dias após seis corpos de prisioneiros serem encontrados mortos em Rafah, ao sul de Gaza.

No entanto, Biden insistiu em dizer que as negociações estão "muito próximas" de chegarem em um acordo. "A esperança é eterna", afirmou. Os comentários foram direcionados à repórteres quando o presidente estava chegando na Casa Branca para uma reunião no gabinete de crise, com a participação de conselheiros envolvidos na negociação do acordo de reféns e de cessar-fogo em Gaza. Fonte: Associated Press.