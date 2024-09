Almodóvar reflete sobre a morte em seu primeiro longa em inglês, 'The Room Next Door'

O diretor de cinema espanhol Pedro Almodóvar estreia nesta segunda-feira (2) seu primeiro longa-metragem em inglês, "The Room Next Door", no Festival de Veneza, e concorre ao Leão de Ouro.

Tilda Swinton se declarou próxima de sua personagem em "The Room Next Door", alguém que prepara com calma sua despedida do mundo.

"O filme fala de uma mulher que morre em um mundo que provavelmente também está agonizando", acrescentou Almodóvar, que denunciou "discursos de ódio" da "extrema direita espanhola e em outros lugares".

"O que há de tão fascinante neste filme é que (...) poucas vezes vemos um filme sobre a amizade entre duas mulheres, especialmente mais velhas. Não sei se outro diretor de cinema no mundo faria isso, exceto Pedro", acrescentou Julianne Moore.

"The Room Next Door" é baseado no livro "What are you going through", escrito por Sigrid Nunez.