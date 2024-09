Walter Salles, Brad Pitt e George Clooney marcam presença no Festival de Veneza

Suas incursões fora do Brasil incluem "Na Estrada" (2012), adaptação do romance de Jack Kerouac, e "Diários de Motocicleta" (2004) sobre o mito de Che Guevara, interpretado por Gael García Bernal.

O festival chega quase à metade com 21 filmes concorrendo ao Leão de Ouro, seleção que alterna produções com grandes estrelas (o thriller erótico “Babygirl” estrelado por Nicole Kidman ou “Maria” com Angelina Jolie), experimentos cinematográficos (“El Jockey ", do argentino Luis Ortega) e filmes europeus de tom social (o filme francês "Leurs enfants après eux").

Resta ainda Pedro Almodóvar com seu primeiro longa-metragem em inglês e a aguardada segunda parte de "Coringa", com Joaquin Phoenix e Lady Gaga.

Para a sua incursão no cinema americano, Almodóvar decidiu recorrer a duas mulheres e grandes estrelas, Julianne Moore e Tilda Swinton, que já colaboraram com ele em "A Voz Humana", média-metragem em inglês baseado na obra de Jean Cocteau.