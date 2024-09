Salah afirma que não houve negociações para renovar com o Liverpool

O jogador começou muito bem a temporada, com três gols e três assistências nas três primeiras rodadas do Campeonato Inglês.

Salah fez história vestindo a camisa dos 'Reds', com sete títulos conquistados e 214 gols marcados desde 2017, mas seu futuro no clube é incerto a menos de um ano do fim de seu contrato.

Durante as férias, "passei muito tempo comigo mesmo, tentando pensar de maneira positiva porque, como sabem, é meu último ano no clube. Só quero aproveitar", disse Salah ao canal Sky Sports após a vitória do Liverpool sobre o Manchester United por 3 a 0 neste domingo, em Old Trafford.

Antes da partida, o egípcio disse que este poderia ser seu "último" jogo pelo Liverpool na casa do United.

"Não depende de mim, ninguém no clube me disse nada [sobre uma possível renovação], vamos ver", respondeu o atacante de 32 anos ao ser perguntado sobre o assunto.