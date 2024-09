Rússia relembra os vinte anos do massacre de Beslan

A Rússia completa, neste domingo (1º), vinte anos da tomada de reféns promovida por um comando islamista em uma escola de Beslan, no Cáucaso russo, que deixou 334 mortos, incluindo 186 crianças, e traumatizou o país.

O presidente russo, Vladimir Putin, que já estava no poder no momento do ataque, visitou a escola pela primeira vez em 20 de agosto e comparou o massacre à atual ofensiva militar ucraniana na região de Kursk.

Em 1º de setembro de 2004, dia do início do ano letivo, um grupo armado composto por chechenos e inguches invadiu a escola Nº 1 em Beslan, na república russa da Ossétia do Norte, e sequestrou mais de mil pessoas: pais, professores e estudantes.