Presidente do México faz último balanço de sua gestão entre apoio popular e temores da oposição

O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, apresenta neste domingo (1º) seu último balanço de governo, a um mês de deixar o cargo e de entregar à sua sucessora uma supermaioria parlamentar e uma reforma judicial que preocupa os mercados e os Estados Unidos.

No Zócalo da Cidade do México, a principal praça pública do país, o presidente se despedirá de milhares de seguidores com uma aprovação popular de 73% ao término de seu mandato único de seis anos, segundo uma pesquisa recente do diário El Universal.

Ele entregará o comando em 1º de outubro para sua companheira de partido Claudia Sheinbaum, a primeira mulher presidente da história do México, eleita com quase 36 milhões de votos (60%) nas eleições de 2 de junho.