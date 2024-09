Presidente de Honduras nomeia nova ministra da Defesa após seu sobrinho renunciar por escândalo de drogas

A presidente de Honduras, Xiomara Castro, nomeou neste domingo (1º) uma advogada próxima de sua família como ministra da Defesa, após as renúncias de seu sobrinho do ministério e de seu cunhado como congressista, em meio a um escândalo de vínculos ao tráfico de drogas e o fim do tratado de extradição com os Estados Unidos.

"Quero anunciar a nomeação para o cargo de Secretária da Defesa da cidadã Rixi Moncada", advogada de 59 anos, anunciou a esquerdista Castro em um discurso de inauguração do mês das festividades da independência da América Central.

José Manuel Zelaya, sobrinho de Castro, renunciou no sábado ao cargo de titular do Ministério da Defesa, depois que seu pai, Carlos Zelaya, renunciou ao cargo de deputado e secretário do Congresso após confessar que em 2013 se reuniu com chefões do tráfico de drogas.