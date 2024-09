Presidente de Honduras nomeia nova ministra da Defesa após escândalo de drogas

O escândalo eclodiu depois de Xiomara ter cancelado, na quarta-feira, o tratado de extradição com os Estados Unidos, que permitiu a prisão de cerca de 50 hondurenhos ligados ao tráfico de drogas, incluindo políticos poderosos, o que alimentou suspeitas de que havia membros do governo de esquerda vinculados a traficantes.

Uma advogada, Rixi Moncada, foi nomeada neste domingo (1º) como nova ministra da Defesa de Honduras em meio a um escândalo sobre supostos vínculos com o tráfico de drogas que causou as renúncias ao governo e ao Congresso de um sobrinho e um cunhado da presidente Xiomara Castro.

José Manuel Zelaya, sobrinho de Castro, renunciou no sábado ao cargo de titular do Ministério da Defesa, depois que seu pai, Carlos Zelaya, renunciou ao cargo de deputado e secretário do Congresso após confessar que, em 2013, se reuniu com chefões do tráfico de drogas.

Moncada, muito próximo da família presidencial, foi ministra do Trabalho e Energia no governo do marido de Xiomara, Manual Zelaya, deposto por um golpe de Estado em 2009.

Ela é vista como favorita para ser a candidata presidencial do partido governista "Libre" nas eleições de 2025.