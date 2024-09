No total 86 adolescentes são soltos na Venezuela após prisões em crise pós-eleitoral

Na véspera, a ONG havia reportado 40 solturas com medidas cautelares, e dois dias antes, outras 16.

"De 29 de agosto a 1º de setembro, o Fórum Penal verificou oitenta e seis (86) solturas (com restrições) de adolescentes (com idades entre 14 e 17 anos), detidos desde 29 de julho, no contexto das manifestações pós-eleitorais na Venezuela", disse a ONG, que lidera a defesa dos "presos políticos" no país.

Um total de 86 adolescentes foram libertados na Venezuela, após as autoridades terem detido 114 menores de idade durante a crise provocada após a questionada reeleição do presidente Nicolás Maduro em 28 de julho, informou a ONG Fórum Penal neste domingo (1º).

Do total de 86 libertados, 74 são homens e 12, mulheres. As solturas ocorreram em 14 dos 24 estados do país, incluído o Distrito Capital.

Segundo registros da Fórum Penal, na Venezuela, 114 adolescentes foram detidos, acusados de delitos de terrorismo ou traição à pátria, após os protestos contra a reeleição de Maduro, que a oposição denuncia como fraudulenta.

As autoridades não se pronunciaram sobre as detenções destes jovens menores de 18 anos. Tampouco sobre as solturas, embora tenham confirmado 2.400 detidos.