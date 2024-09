Milhares de universitários protestam contra reforma judicial no México

Milhares de estudantes de universidades públicas e privadas do México foram às ruas, neste domingo (1º), em protesto contra uma reforma judicial impulsionada pelo governo que, segundo seus críticos, poderia pôr em risco a independência deste poder do Estado.

Ruidosos contingentes de importantes universidades, como a pública UNAM ou a privada Universidade Ibero-americana, se reuniram ao redor da emblemática estátua do Anjo da Independência, no Passeio da Reforma, centro da capital mexicana, para seguirem até a sede do Senado da República, na mesma avenida.

Repetindo palavras de ordem, como "México, acorda, somos a tua defesa!" e cartazes com frases como "a justiça não se vota", os estudantes, majoritariamente de direito, expressaram seu repúdio à proposta de que todos os juízes e magistrados sejam eleitos pelo voto popular, um dos aspectos mais controversos da reforma.