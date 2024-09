Medvedev vence italiano Cobolli e vai às oitavas de final do US Open

O tenista russo Daniil Medvedev, número 5 do mundo, se classificou para as oitavas de final do US Open ao derrotar neste sábado o italiano Flavio Cobolli (N.31). Medvedev fechou o jogo em 3 sets a 0, com parciais de 6-3, 6-4 e 6-3, em duas horas e 17 minutos na quadra central de Flushing Meadows. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O russo, campeão do US Open em 2021, terá agora pela frente o português Nuno Borges (N.34) e, em caso de vitória, poderá enfrentar o número 1 do mundo, o italiano Jannik Sinner, nas quartas de final.

Medvedev e Sinner, campeão do Aberto da Austrália em janeiro, são os únicos vencedores de Grand Slam ainda vivos no torneio em Nova York, após as eliminações do sérvio Novak Djokovic e Carlos Alcaraz. "É preciso ser muito cauteloso, mas se eu jogar bem posso ser campeão; se não, posso perder para qualquer um", disse Medvedev sobre as surpresas na primeira semana em Flushing Meadows. No jogo deste sábado, o russo teve o serviço quebrado no início do primeiro e do terceiro set por Cobolli, uma das novas promessas do tênis italiano.