Magnussen sofre nova punição e pode ficar fora do GP do Azerbaijão de F1

Mgnussen, que somou dez pontos de penalização nos últimos 12 meses, recebeu neste domingo outros dois pontos por ter provocado uma colisão com o francês Pierre Gasly (Alpine) em Monza.

O piloto dinamarquês Kevin Magnussen, da Haas, foi penalizado neste domingo (1º) no Grande Prêmio da Itália de Fórmula 1 e pode ser suspenso para o próximo GP, daqui a duas semanas, no Azerbaijão, informaram os comissários.

Magnussen bateu em Gasly ao tentar ultrapassá-lo e recebeu uma penalização de dez segundos durante a corrida, algo que não o impediu de conseguir a 10ª colocação.

Mas os comissários decidiram aplicar mais dois pontos de punição, algo que o próprio Gasly considerou "injusto".

"Sinceramente, não foi nada. Houve um toque entre as rodas e, no final, não perdi quase nada de tempo. Estou um pouco surpreso. Espero que esta decisão possa ser revertida, já que me parece injusta", afirmou o francês, que se colocou à disposição para depor a favor de Magnussen.