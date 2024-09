Macron expressa 'indignação' por reféns mortos e pede fim da guerra em Gaza

"Estupor e indignação pela descoberta dos seis reféns mortos pelo Hamas em Gaza", escreveu Macron no X.

O presidente francês, Emmanuel Macron, expressou, na noite deste domingo (1º), sua "indignação" com a descoberta de "seis reféns mortos pelo Hamas em Gaza" e pediu para "parar a guerra".

O exército israelense anunciou mais cedo a descoberta dos corpos de seis reféns na Faixa de Gaza.

O Ministério da Saúde de Israel informou que os seis reféns morreram com impactos de bala a curta distância entre a quinta e a sexta-feira, segundo resultados das necrópsias.

"Os seis reféns foram assassinados por terroristas do Hamas com vários disparos a curta distância", afirmou, em nota, a porta-voz do ministério, Shira Solomon.