Juventus empata com Roma e deixa liderança do Campeonato Italiano

A Juventus cedeu a liderança do Campeonato Italiano para a Inter de Milão ao não passar de um empate sem gols em casa com a Roma neste domingo (1º), no jogo que fechou a 3ª rodada.

Duas semanas depois do início da Serie A, não resta mais nenhuma equipe com 100% de aproveitamento.

A Juve, que havia vencido seus dois primeiros jogos, dominou o duelo com a Roma, mas não conseguiu tirar o zero do placar.