Investigação final atribui acidente aéreo que matou presidente iraniano ao mau tempo

O acidente de helicóptero que matou o presidente iraniano Ebrahim Raisi em maio foi causado pelo mau tempo, disse o comitê especial de investigação neste domingo (1º).

O presidente, de 63 anos, retornava da inauguração de uma barragem na fronteira com o Azerbaijão quando o helicóptero caiu, em 19 de maio, na região montanhosa do noroeste do país, sob chuva e um denso nevoeiro.

A principal causa do acidente foram "as complexas condições climáticas e atmosféricas da região", afirmou a junta que investigou as causas do acidente de helicóptero, segundo a mídia estatal IRIB.