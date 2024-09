Gauff perde para Navarro e cai nas oitavas do US Open

A tenista americana Coco Gauff, defensora do título do US Open, foi eliminada neste domingo (1º) por sua compatriota Emma Navarro nas oitavas de final do Grand Slam de Nova York.

Navarro, que na próxima fase vai enfrentar a espanhola Paula Badosa, fechou o jogo em 2 sets a 1, com parciais de 6-3, 4-6 e 6-3, diante de mais de 20 mil espectadores na quadra central de Flushing Meadows.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

As eliminações de Gauff e de Novak Djokovic, que caiu na chave masculina na terceira rodada, deixam o US Open sem os dois campeões da edição passada.